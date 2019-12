Amoruso: “Montella ha cambiato ciò che andava bene. Iachini allenatore adeguato”

L’ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Purtroppo piove sul bagnato. La sosta natalizia favorisce il cambio di allenatore. Penso che avrebbero cambiato allenatore anche in caso di pareggio ieri. Montella ha voluto cambiare ciò che andava bene. Chiesa, per esempio, l’ha reso prevedibile. Mandare via il direttore sportivo sarebbe sbagliato. L’attaccante è la priorità a gennaio. Non è possibile che Vlahovic regga tutto il peso dell’attacco. Un attaccante dovrà arrivare. Chi? Bella domanda. Nicola non mi dispiace, ma serve qualcuno che dia un impatto alla squadra. Iachini sembra l’allenatore più adeguato. Prandelli non ha mai fatto bene in corso d’opera. Con un allenatore che sa lavorare sulla fase difensiva, le cose potrebbero sistemarsi, anche se non basta.