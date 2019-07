Amoruso: “Mi è piaciuta la mentalità della Fiorentina. Veretout? Pagato troppo poco”

L’ex giocatore viola Lorenzo Amoruso, oggi opinionista radiofonico e televisivo, questa sera ospite negli studi di Radio Bruno Toscana ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Pentasport:

Mi è piaciuta la mentalità. La Fiorentina di quattro anni fa di Montella era una squadra che non pressava molto e si basava sul palleggio. Ieri invece ho visto una Fiorentina che pressava alto per andare a recuperare palla. E’ sicuramente una miglioria, un passo avanti.

Quando hai un esterno che fa sempre la differenza è chiaro che l’allenatore chiuderà sempre un occhio. Di Sottil finora abbiamo visto soltanto degli sprazzi. Ha vent’anni e alla sua età devi imporgli il dovere di fare la fase difensiva.

Di Simeone sono evidenti le non qualità da prima punta ma non per questo è un giocatore da ‘buttare via’. Penso che potrebbe rendere molto di più con un attaccante congeniale al suo gioco.

Vlahovic credo abbia tutti i presupposti per rimanere e crescere. Immagino che sul ragazzo ci sia l’interesse di tante squadre. Tenerlo a Firenze per non farlo giocare non sarà certo troppo producente per la Fiorentina.

Ho visto molto bene la linea difensiva con i vari Terzic e Ranieri, entrambi autori di un’ottima prestazione. La cosa che più ho apprezzato nella prima amichevole americana di questa notte rimane sicuramente l’approccio alla gara e la mentalità con cui la squadra si è calata nella partita.

Ritengo che Veretout sia stato pagato poco per le cifre che circolano oggi nel mercato europeo. A cose normali è un giocatore che di grandissima qualità e che interpreta come pochi il ruolo di interno di centrocampo. Vendere un giocatore come lui per certe cifre mi sembra un po’ riduttivo, anche perché è un profilo in grado di realizzare almeno 6-7 gol a stagione.