Amoruso: “Meglio Venuti adattato centrale. La Fiorentina deve crescere”

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, ha parlato della partita da affrontare contro il Milan e del campionato dei viola

Poi sul campionato dei viola: "Contro le big, c'è sempre stata la prestazione ma è mancato il risultato. Abbiamo buttato via partite come Venezia, Lazio e Juventus. Dobbiamo crescere mentalmente per puntare all'Europa. La Fiorentina deve cercare di non buttar punti contro le squadre alla sua portata".