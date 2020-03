Amoruso: “La decisione della Lega deve essere unanime. Pezzella? Se arrivasse l’offerta giusta…”

L’ex viola Lorenzo Amoruso esordisce così al Pentasport di Radio Bruno:

E’ troppo esagerata la decisione della Lega di rimandare alcune partite; non si può prescindere dalle norme, nel senso che se si decide di non giocare allora questo vale per tutti e non possono essere fatte distinzioni tra le squadre. La decisione deve essere unanime; alla Fiorentina era stato addirittura detto di andare ad Udine e tre ore prima è stata comunicata la decisione della Lega. Pezzella? Bisogna fare due calcoli, è necessario capire su quali difensori ci può essere un’evoluzione tattica e su quali un margine di crescita. Se arrivasse quindi una buona offerta io non mi tirerei indietro, poi è chiaro che serve un difensore centrale mancino che sappia impostare e giocare la palla.