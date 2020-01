Amoruso: “Impossibile rinunciare a Badelj. Inspiegabile continuare con questo modulo”

L’ex viola Lorenzo Amoruso a Radio Bruno:

La Fiorentina ha preso i tre punti, per come sono arrivati sono oro colato. Tutto il resto è da cancellare, male a livello tattico e singolare. Non ho visto idee di gioco. Iachini ha fatto quattro punti in due partite, non voglio contestarlo. I progressi a livello fisico si rivedranno fra almeno un mese. Non capisco perché si giochi ancora col modulo che aveva proposto Montella visto che Ribery non c’è e Chiesa non è ad alti livelli. La Fiorentina non può rinunciare a Badelj: è vero che ha fatto errori, ma è l’unico che sa fare gioco. Pulgar è un ottimo mediano ma non sa giocare in verticale.