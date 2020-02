Amoruso: “Fiorentina prevedibile, modulo obsoleto. Nicchi? Stia più zitto, non è nelle condizioni di parlare”

L’ex viola Lorenzo Amoruso, presente all’inaugurazione della Alberto Di Chiara Academy, ha parlato così:

Tre sconfitte consecutive? Serve un cambio di passo tattico, c’erano dei punti di forza che oggi mancano. Chiesa oggi si perde, Badelj è l’unico che sa verticalizzare. Pulgar è un mediano, non un regista. Il sistema di gioco è quello di Montella, ha appiattito la squadra. Oggi la squadra è troppo prevedibile. Non è un demerito di Iachini, ha voluto mettere la squadra in una posizione di comodo. Serve tanto lavoro duro adesso, ma non dimentichiamoci contro chi ha perso la Fiorentina. Contro l’Atalanta rimprovero soltanto l’atteggiamento del secondo tempo. Ribery? Inutile pensarci adesso, il suo rientro sarebbe un bel problema ma adesso manca quindi non ci si deve pensare. Nicchi? Rappresenta gli arbitri, deve giustificare le cose successe non trovare scusanti. Dopo la Juve Pasqua è stato fermato. Nicchi si prenda le sue responsabilità e stia più zitto, non è nelle condizioni di parlare”.