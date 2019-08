Amoruso controcorrente: “Boateng? Se questo è il rinnovamento, auguri… Siamo partiti malissimo”

Lorenzo Amoruso non ha risparmiato critiche durante il suo intervento a Radio Bruno Toscana:

“Lirola giocatore di corsa, ruolo ben definito; non disprezza sgroppate davanti, anche in zona gol. Moderno, giovane, pagato il giusto: ha qualità importanti. Alzo dei dubbi sugli altri due, Nainggolan mi sembra complicato per l’ingaggio, perché l’Inter dovrebbe darti un giocatore e pagargli lo stipendio? Magari hanno qualche promessa per l’anno prossimo… Poi c’è il problema con la moglie, anche quello purtroppo non aiuta. Quanto aiuto potrà dare? Due anni fa era devastante, adesso è un’altra scommessa. Se l’anno scorso ha fatto 20 presenze è stata grassa…

Poi c’è Boateng, 32 anni; siamo pieni davanti, e andiamo a prendere un giocatore del genere, un doppione, un triplone. Se questo è il rinnovamento, auguri… Poi il mercato in uscita: Hugo e Veretout regalati, quello che doveva andar via era Chiesa, perché portava una plusvalenza incredibile. Veretout non era da cedere, aveva tre anni di contratto, impensabile vada via a così poco. Siamo partiti malissimo.”