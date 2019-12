Amoruso: “Commisso ha rimandato la partenza per sistemare la situazione”

Lorenzo Amoruso, ex viola, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Quello che fa più male è la mancanza di rabbia e cattiveria agonistica da parte di questi ragazzi. Le idee di Montella si sono un po’ arenate, perchè hanno funzionato in un determinato periodo della stagione e contro un certo tipo di avversari. Contro chi gioca in maniera molto compatta e non ti lascia liberi gli esterni, bisogna trovare alternative. Montella ha sempre fatto bene quando aveva squadra da gestire, non da alleanre, come il suo precedente ciclo a Firenze. Commisso non partirà prima di una settimana, vuole vivere questa settimana in prima persona. Ha rimandato la partenza, che era prevista per domani, per sistemare le cose.