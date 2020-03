Amoruso: “Badelj è regista, Pulgar non imposta”

L’ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato durante il filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole in ottiche Fiorentina:

Tra Badelj e Pulgar il regista è il croato. Sono il primo a dire che non ha giocato bene, ma ha fatto anche alcune cose positive contro l’Udinese. Pulgar non imposta. La Fiorentina deve prendere un centrocampista, un difensore in grado di impostare e forse anche un attaccante.