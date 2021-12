Amoruso: “Abbondanza a centrocampo positiva. Cambio di Vlahovic? Vi dico la mia”

Le parole dell'ex difensore viola

"E' abbastanza controversa come sostituzione. Ma con l'ingresso di Boga, Italiano aveva bisogno di un centrale che riuscisse a raddoppiare. Cambiare il centrocampo non conveniva, ad Empoli ci è costato la partita, è stata quasi una situazione forzata. Non dimentichiamoci che Nico Gonzalez stava per andarsene in campo aperto a pochi minuti dalla fine. Partita? Il Sassuolo nel secondo tempo dopo il 2-2 non ha neanche cercato di vincere la partita, non voleva scoprirsi. Il risultato è giusto, anche se ci siamo complicati da soli la gara... Sui gol presi la difesa ha delle colpe, sul gol di Scamacca per esempio il terzino era troppo largo. Centrocampo? Adesso è una battaglia. Inizi ad avere sei giocatori in lotta per tre maglie. Questo è uno dei problemi più belli per l'allenatore. Non hai bisogno di spronare nessuno e puoi scegliere i migliori in base alle caratteristiche dell'avversario. Poi non sottovalutiamo che spesso ci ritroviamo a giocare ogni tre giorni."