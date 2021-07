Amoruso: “Proprietà sta commettendo errori da due anni. Ad Italiano serve tempo”

Lorenzo Amoruso ha parlato delle scelte prese dalla società verso la "vecchia" dirigenza e sulla rosa a disposizione di Italiano.

Lorenzo Amoruso , ex giocatore della Fiorentina , ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina e le scelte prese dalla dirigenza.

Sulla Proprietà e sulla rosa a disposizione del mister: "Proprietà che sta commettendo errori ormai da due anni. Sta eliminando le persone meno colpevoli. Aspetterò le evoluzioni, so come lavora Italiano, gli serve tempo però. Sicuramente gli hanno chiesto bel gioco e di far bene, però gli serve tempo. Allo Spezia per dimostrare il lavoro che abbiamo visto ci ha messo due/tre anni. La cosa di cui siamo certi è che la rosa non è completa, servono dei rinforzi mirati. Quando vuoi risolvere i problemi, la preparazione è fondamentale, di modo da costruire le basi per l'annata".