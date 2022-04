Amoroso: “Mi piace la modernità di Italiano, ma deve essere meno integralista”

Le parole del doppio ex di Fiorentina ed Empoli che si sofferma sullo stile di gioco di Italiano e non solo

Sulle prospettive europee della Fiorentina: "Sicuramente è una grande possibilità di crescita collettiva, misurarsi in Europa è fondamentale per la squadra come per il singolo giocatore che scende in campo. E’ chiaro che, nel caso della Fiorentina, la vendita di Vlahovic ha frenato un po’ gli entusiasmi ma dopo un primo periodo buio, ora i viola hanno saputo rispondere e gli auguro di raggiungere l’obiettivo. Italiano? E’ normale che un allenatore, essendoci già passato, può sapere meglio come approcciare alla gara per non farsi scoraggiare dall’ansia della prestazione. Succede nel calcio come in tutti gli altri settori della vita, devi essere bravo a ragionare in maniera intelligente. A tal proposito mi sento di dire che Italiano possa dare ai suoi giocatori ciò di cui hanno bisogno. E’ da un po’ che lo seguo e lo apprezzo per la sua modernità nel pensiero, si vede che lavora molto sul campo e che è riuscito a trasmettere il proprio calcio alla Fiorentina. Secondo me però deve imparare ad essere più elastico e meno integralista, caratteristica che può essergli utile proprio quando si gioca in palcoscenici più importanti".