Un sabato pomeriggio in famiglia per Alberto Aquilani. L’ex centrocampista gigliato, oggi tecnico dell’Under 18 viola, ha portato la sua formazione a disputare un’amichevole in casa della Spes Montesacro, scuola calcio della zona nord di Roma e legata proprio al nome dell’ex calciatore romano, visto che ne è presidente. Ad assistere al match c’era anche Francesco Totti, a bordocampo accanto all’ex compagno di squadra.