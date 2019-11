Amerini: “Montella potrebbe provare il tridente Ribery-Vlahovic-Chiesa”

Il doppio ex di Fiorentina e Verona, Daniele Amerini, ha parlato a Lady Radio:

Montella ha l’occasione di provare il tridente con Vlahovic punta centrale e Chiesa e Ribery sulle fasce. Potrebbe puntare sul 4-3-3, ma credo che alla fine confermerà il 3-5-2. Chiesa? Ha una gamba che gli permette di giocare in qualsiasi ruolo, bisogna capire qual è quello migliore per lui. Per me è un attaccante esterno. Nel 3-5-2 non fa la seconda punta classica, svaria molto sul fronte offensivo.