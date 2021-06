Amerini: “Italiano rifarà innamorare Firenze del calcio. Mercato? 4-5 colpi

Daniele Amerini è stato intervistato in merito al suo ex compagno di squadra, Vincenzo Italiano, come nuovo allenatore della Fiorentina.

Redazione VN

Daniele Amerini è stato intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ed ha parlato di quello che ormai diamo per allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, di cui era compagno di squadra nel Verona.

"Può essere il tecnico giusto come poteva essere De Zerbi, per dare una nuova impronta rispetto agli ultimi anni. Ci possono essere dei rischi perché è un tecnico giovane e arriva in una piazza difficile come Firenze dove ci vogliono grandi attributi. Ma può essere colui che farà di nuovo innamorare il pubblico con un grande calcio. Mercato? un paio di centrali difensivi, un regista, un altro esterno e un vice Vlahovic".