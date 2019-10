Amerini: “Fiorentina può pensare ad alta classifica, se vince con Lazio e Cagliari”

L’ex viola Daniele Amerini ha parlato così a Lady Radio:

Pedro? Fino a quando non sarà bene, credo che Montella confermerà la stessa formazione. Chiesa, a meno che non abbia qualche problema fisico, non è da risparmiare. La partita col Brescia? Sarà una gara tosta, diversa da quella contro l’udinese perché in casa il Brescia cercherà di fare la partita ed è una squadra con un buon impianto di gioco. Il calendario? A volte la Lazio gioca meglio in trasferta, penso abbia qualcosa in più della Fiorentina che deve fare assolutamente i punti contro le piccole. Se poi dovesse vincere anche contro Lazio e Cagliari, può credere alle zone alte della classifica. Spero di fare tra i 10 e i 12 punti.