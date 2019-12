Amerini: “Dirigenza Fiorentina controcorrente, ma Montella ora è indifendibile”

L’ex viola Daniele Amerini ha parlato a Radio Sportiva: “La dirigenza sta andando controcorrente, dimostra coraggio perché la piazza vorrebbe l’esonero di Montella. Commisso e Barone stanno cercando un modello nuovo ma si dovranno adattare ad un calcio che consuma tutto ad un’altra velocità. L’allenatore in questo momento è indifendibile, non si spiega cosa sia successo nell’ultimo mese e mezzo. Credo che il rapporto Montella-Pradè sia stretto, non credo fosse una stoccata a lui la battuta su Zaza: i viola hanno puntato su Pedro e si ritrovano a giocare con Vlahovic, un ragazzo del 2000 che ancora non è pronto. Davanti qualcosa manca e anche in mezzo, ma ho visto una squadra spenta e lì sta al mister. In questo momento chiunque giochi è in difficoltà, forse anche fisica, spiace per Montella perché 40 giorni fa c’era grande entusiasmo portato dalla dirigenza e da Commisso che merita altri risultati. Federico Chiesa anche ieri fino agli ultimi 5 minuti è sembrato assente e svagato, in questa situazione di difficoltà può pagare pure lui pur essendo un giocatore moderno e di grande qualità”.