Ambrosini a Borja: “Buona vita, ora una cosa in più ci accomuna”

L’ex centrocampista della Fiorentina Massimo Ambrosini ha dedicato un post su Instagram all’addio al calcio annunciato oggi da Borja Valero. Di seguito il contenuto: “Oggi smette di giocare un grande calciatore. Avevamo già...

L'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Ambrosini ha dedicato un post su Instagram all'addio al calcio annunciato oggi da Borja Valero. Di seguito il contenuto: "Oggi smette di giocare un grande calciatore. Avevamo già tante cose in comune. Da oggi se ne aggiunge un’altra che mi permette forse meglio di altri di comprendere il suo stato d’animo. Caro Borja dire ADDIO senza che ci sia qualcuno a “salutarti”e a renderti il giusto tributo ti lascia un senso di vuoto e di incompletezza. Ma con un po’ di tempo e soprattutto con l’affetto incondizionato che i tifosi ti manifesteranno SEMPRE tutto diventerà un po’ più accettabile. Buona vita amico". Il riferimento di Ambrosini è al fatto che come accaduto a lui al termine della sua prima e unica stagione a Firenze, anche a Borja Valero non è stato rinnovato il contratto in virtù di una decisione della società.