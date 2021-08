Ambrosetti: “Maleh è un giocatore completo, perché sa fare tutto”

Gabriele Ambrosetti ha parlato dell'enorme talento di Youssef Maleh e di quello che può dare alla Fiorentina.

Gabriele Ambrosetti, ex giocatore di ruolo centrocampista, ha parlato ai microfoni di Stadio Aperto di TMW Radio del salto che affronterà in questa stagione Youssef Maleh, centrocampista viola, acquistato dal Venezia. Queste le sue parole sul giocatore: "Si tratta di un buon giocatore, ve lo posso garantire. E' un calciatore completo perché sa fare tutto nonostante abbia un fisico normale. Oggi si deve essere principalmente degli atleti, soprattutto quando ci si confronta con l'estero. Maleh è un ragazzo da seguire, ma ce ne sono tanti in Serie B. E' il bello, ogni tanto bisogna rischiare".