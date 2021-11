Amauri: “Juventus-Fiorentina è un Derby. Dybala o Vlahovic? Scelgo entrambi”

Il doppio ex parla di Juventus-Fiorentina dando anche il suo pronostico con tanto di marcatori.

Redazione VN

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Footballnews24.it, Amauri Carvalho de Oliveira, ex calciatore di Juventus e Fiorentina, ha presentato la sfida dell’Allianz Stadium tra i bianconeri e la Viola, soffermandosi sugli obiettivi stagionali delle due squadre e analizzando il confronto fra Dybala e Vlahovic

Hai indossato entrambe le maglie nel corso della tua carriera, qual è il ricordo più bello che conservi di Juventus-Fiorentina?

“Sicuramente ricordo con piacere il gol segnato contro la Fiorentina con la maglia della Juventus, cancellerei invece la sconfitta per 5-0 a Firenze, fortunatamente qualche mese dopo son riuscito a segnare un gol importante sia per la Juve, sia per la Fiorentina”.

Ci sono delle somiglianze tra la Juventus di Allegri e quelle della tua Juventus, visti i diversi cambi in panchina negli ultimi anni?

“Se guardiamo i cambi in panchina sicuramente ci sono delle somiglianze, ma la Juventus di oggi è molto più forte della squadra di allora. Prima non c’era una società all’altezza, oggi invece sappiamo chi comanda, Allegri è un allenatore che ha vinto tanto in passato, sta solo attraversando un momento particolare. Non è una cosa normale perchè si è vinto tanto negli ultimi anni, ma ne uscirà”.

In futuro quel bomber da 25-30 gol in futuro potrebbe essere Dusan Vlahovic?

“Potrebbe (ride ndr)…E’ un giovane che ha i numeri dalla sua parte. E’ un calciatore che a me piace perchè non molla mai, sempre sul pezzo, lotta su ogni pallone. Ha 21 anni, ha fame e voglia di arrivare. In una recente intervista si è paragonato ad Haaland, anche se Haaland già da qualche anno sta segnando in Champions League e continua a battere record su record. L’ambizione di Vlahovic però potrebbe essere di buon auspicio per il futuro”.

Non solo Vlahovic, Juventus-Fiorentina sarà un banco di prova importante anche per Dybala: chi preferisci tra i due?

“Juventus-Fiorentina è una partita speciale che in passato ha sempre regalato tante sorprese, emozioni, spettacolo, ribaltamenti di fronte. La Juventus che vince 5-0 a Firenze, la Fiorentina che vince 3-0 a Torino lo scorso anno. Secondo me dovrebbe considerarsi come un derby. Vlahovic o Dybala? Uno è bomber, l’altro è fantasista. Bella domanda, non posso tenerli entrambi in squadra? (ride ndr). Dybala è già affermato, è rimasto un po’ nell’ombra con l’arrivo di Ronaldo, piano piano sta tornando, sta prendendo in mano la squadra in questa stagione”.

Pronostico e marcatore di Juventus-Fiorentina?

“2-2. Segnano Vlahovic e Dybala? Sì un gol a testa (ride ndr)”.