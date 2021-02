Amarcord Fiorentina: il 28 febbraio e quella serata a San Siro…

Speriamo sia di buon auspicio per la partita di oggi: venticinque anni fa la Fiorentina espugnava San Siro e battendo l’Inter per 1-0 nella semifinale di ritorno otteneva il pass per la finalissima di Coppa Italia contro l’Atalanta, che avrebbe poi visto la squadra guidata allora da Claudio Ranieri alzare al cielo il trofeo. Decisivo in quell’occasione, manco a dirlo, Gabriel Omar Batistuta, che grazie ad uno splendido pallonetto su Pagliuca regalava a tutta Firenze una delle più belle serate della storia viola. Sotto il post condiviso dal club gigliato questa mattina sui propri social.