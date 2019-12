Altro che 7 milioni… l’area Mercafir vale il triplo! Commisso rinuncia?

Nel pomeriggio sono stati rivelati dal comune i risultati della perizia specialistica atta a valutare il costo complessivo dell’Area Mercafir, che vi abbiamo proposto in forma integrale.

Riassumendo, l’area destinata alla realizzazione dello stadio vale 9,9 milioni di euro, mentre l’area destinata ad attività correlate private (destinazione turistico-ricettiva, commerciale e direzionale) vale 12,1 milioni di euro. Un esborso totale di 22 milioni di euro, di molto superiore alle stime fatte da Commisso e la società viola che era disposta a spendere non più di 6-7 milioni. Adesso si aprono certamente nuovi scenari, con l’opzione Campi che torna prepotentemente alla ribalta. Come rivelato dallo stesso sindaco Emiliano Fossi, i contatti non sono mai cessati ed ora sono attese novità.