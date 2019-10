Altobelli: “Il calcio italiano sta tornando. Abbiamo fatto un buon mercato, anche la Fiorentina”

In un’intervista rilasciata a Il Roma, l’ex calciatore Alessandro Altobelli ha parlato della situazione del calcio italiano:

Per anni e anni siamo stati la nazione dove il calcio era il più seguito in tutto il mondo perché avevamo tutti gli italiani forti, ma anche gli stranieri che andavano via da Brasile, Argentina, Germania per giocare in Italia. Abbiamo visto un calcio straordinario. Oggi abbiamo visto con Napoli, Juve, Inter, Fiorentina e Roma che abbiamo fatto un buon mercato. Stiamo tornando, possiamo dirlo, però dobbiamo lavorare ancora tanto.