Allenamenti, la Fiorentina non smania: la società ha scelto la linea attendista

A differenza di club quali Lazio e Napoli la Fiorentina non smania per affrettare i tempi della ripresa e accelerare il ritorno in campo (anche solo per allenarsi), fin qui la società viola ha scelto la linea ‘attendista’: come ha fatto intendere Commisso bisogna capire quali saranno le decisioni e le disposizioni da parte di tutte le istituzioni. Lo riporta Il Tirreno in edicola oggi.