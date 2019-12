All. Cittadella: “Ce la giocheremo. Fiorentina più forte, colmeremo il gap con la prestazione”

Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, parla alla vigilia della gara di Coppa Italia (LEGGI QUI) contro la Fiorentina

C’è stato un diluvio di due ore, ma siamo riusciti comunque ad allenarci al Centro Sportivo di Coverciano per un paio d’ore. Affrontiamo una partita molto importante e c’è la voglia di andare a giocarsela, non sarà semplice giocare tante partite da qui al 29 dicembre, ma se si vuole rimanere ad alti livelli bisogna abituarsi anche a questi ritmi. Andiamo a giocare una partita contro una squadra di Serie A e cercheremo di portare a casa un risultato che sarebbe straordinario. Le difficoltà della Fiorentina? Preferisco non parlare dei problemi degli altri, io cerco di pensare a noi stessi. Il gap tecnico c’è ovviamente, cercheremo di colmarlo con una grande prestazione. Il precedente di Firenze? Era già successo altre volte che andassimo avanti in Coppa Italia, sarebbe bello abituarsi a vivere questi appuntamenti che danno grande prestigio e orgoglio a tutti.