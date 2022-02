All. Bayer Leverkusen su Cabral: “Fisico ed esplosivo, segna in tutti i modi”

Le parole di Gerardo Seoane su Cabral: il tecnico dei tedeschi l'ha potuto vedere da vicino fino alla scorsa stagione

Il tecnico del Bayer Leverkusen Gerardo Seoane è stato intercettato da Radio Bruno per parlare di Arthur Cabral. L'allenatore svizzero è stato fino allo scorso anno tecnico dello Young Boys e ha potuto vedere da vicino il neo centravanti viola: "E' un attaccante molto fisico, gioca come punta di riferimento ma è anche esplosivo e capace di crearsi azioni individuali. In Svizzera ha segnato sia con cross dalle fasce, perché si muove bene in area, sia da fuori che in contropiede".