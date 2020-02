Buona la prima, Alfred. Anzi: Alfredo. Della rotonda vittoria della Fiorentina a Marassi restano i titoli per Vlahovic e Chiesa, autori di due gol ciascuno. Normale che sia così. Ma fra coloro che hanno fatto bene ci sono altri giocatori. Un esempio? Anche di più. Dragowski decisivo nelle parate, Lirola e le sue discese libere sulla destra. E poi c’è Duncan. Non ancora in uno stato di forma atletica brillante, ma più che positivo nel complesso della sua prova. Nei primi minuti di gioco ha fatto l’interno sulla sinistra, ma è bastato poco per convincere Iachini a portarlo sulla destra. Così facendo, da mancino ha giocato sulla porzione di campo opposta favorevole al suo piede e altrettanto ha fatto Castrovilli. La catena con Lirola, appunto, ha funzionato bene. Per far girare il pallone e contrastare gli avversari, Duncan è andato spesso in avanti e verso il centro. Per lo spagnolo si è aperta una corsia che ha solcato più e più volte.

Come Iachini per Ranieri era un soldato, così lo è Duncan per l’attuale allenatore viola. Attenzione, però: il ghanese non è tutto muscoli e irruenza. Anzi, non è solo questo. La tecnica di base è più che buona, la prestanza fisica è degna di nota così come il suo calcio in porta. A Genova le squadra hanno giocato per buona parte della sfida in dieci. Questo significa che gli spazi sono aumentati e che chi era in campo ha dovuto coprire porzioni di prato maggiori. Lo ha fatto anche Alfred, dimostrando di essersi inserito bene nel nuovo gruppo. Fin qui ha svolto solo una settimana di lavoro integrale coi compagni. Ma, dopo le prime buone impressioni, non vuole fermarsi. Sabato a Firenze arriva il Milan. Badelj sarà squalificato, il sostituto naturale è Pulgar. Al suo fianco si candida Duncan per replicare.