Albertosi: “Spezia sempre senza paura Fiorentina in lotta per salvarsi”

Su La Nazione di La Spezia oggi in edicola troviamo un’intervista a Enrico Albertosi, doppio ex di Fiorentina-Spezia. Due squadre che come Cagliari e Milan rappresentano un passato importante del portiere, che scommette: “Al Franchi sarà una gara da tripla. Lo Spezia gioca sempre senza paura e sono certo che si salverà“. L’esordio in maglia bianca a 16 anni in C, poi il volo dal 1958 proprio alla Fiorentina e la vittoria di due Coppe Italia. “Una gioia la promozione in A delle Aquile, hanno avuto una costanza incredibile e ancor più bello è vederlo vincere gare come quella contro il Milan. Sembrava di vedere il Barcellona contro una squadra di valore inferiore“.

“Spezia? Non metto in dubbio nemmeno un secondo la conquista della salvezza. Lo Spezia gioca su ogni campo senza paura cercando di imporre sempre il suo gioco. Fiorentina? Ha giocatori fortissimi che però non riescono a esprimersi al meglio. Sarà una gara da vedere, anche i viola lottano per non retrocedere e hanno due punti in meno dello Spezia“. Infine, due nomi chiave per la squadra di Italiano: “Ricci e Bastoni“.

