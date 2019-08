Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enrico Albertosi non ha risparmiato dichiarazioni a effetto sulla Fiorentina e sul mercato viola:

“Affrontando una squadra di serie C mi auguro che sia buona la prima per la Fiorentina, finora una campagna acquisti da bene ma non benissimo. Piuttosto che Ribery ci proverei per Suso che fa la differenza: nel Milan se gioca lui gira tutta la squadra. La Fiorentina ha dei giovani importanti, poi è chiaro che Boateng non è un finalizzatore, credo che un attaccante importante serva se i viola vogliono ambire alle coppe.

Non ho capito la mossa di riprendere Dragowski e dare via Lafont : Drago ha fatto bene all’Empoli contro cui tiravano in porta 30 volte. Mi interrogherei anche sul preparatore dei portieri viola che alla Fiorentina non riescono mai a migliorare.”