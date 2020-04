Demetrio Albertini è stato ospite del consuetoappuntamento di Casa Sky Sport, in onda sull’emittente satellitare. Il presidente del Settore Tecnico della FIGC, ha affrontato il tema della ripartenza dei campionati:

Il calcio sta collaborando con il governo per capire come ricominciare: sogliamo sapere se il sistema sarà in grado di ripartire. Il governo deve dirci se possiamo ricominciare ad allenarci e ricominciare a giocare questa stagione. Ci stiamo preparando a qualsiasi decisione, non possiamo perdere il contatto con ciò che accade nella realtà. Siamo l’unico paese ad avere tre leghe professionistiche. Ogni lega ha un Consiglio Direttivo che deve decidere. Prima di prender decisioni io credo che tutti debbano rendersi conto di ciò che sta succedendo in Italia. Ci sono stati tanti morti. Abbiamo stati d’animo contrastanti che variano ogni giorno. Ci vorrà cinismo e freddezza per avere il polso della situazione senza però spostare l’attenzione su ciò che accade. Prima o poi dovremmo iniziare questa fase 2. E non parlo solo del calcio ma dello sport in generale. LE PAROLE DEL MINISTRO SPADAFORA