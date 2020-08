Ahi Amrabat: espulso, salterà sicuramente la prima di campionato con la Fiorentina

Una notizia che non ci voleva. Niente di catastrofico, ci mancherebbe, ma i tifosi della Fiorentina dovranno attendere l’esordio in viola di Sofyan Amrabat per un’ulteriore settimana (almeno). Il centrocampista prossimo al trasferimento a Firenze, infatti, ha rimediato pochi istanti fa un’espulsione diretta nella gara persa dal Verona a Marassi, e pertanto verrà squalificato, saltando senza dubbio la prima giornata del prossimo torneo. Si attende adesso il comunicato del Giudice Sportivo, che potrebbe estendere la sanzione.

ECCO I FINALI DAGLI ALTRI CAMPI: IL RISULTATO DELLA LOTTA SALVEZZA