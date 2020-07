Agroppi: “Meno male non ci sono più problemi di salvezza. Chi è il bomber?”

Il doppio ex di Torino e Fiorentina, Altro Agroppi, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana:

Torino e Fiorentina con la pancia piena? Macché, la pancia pancia ce l’ha l’Atalanta. La Fiorentina ha problemi, meno male che per la salvezza non ci sono più pericoli. Cosa deve fare Iachini? Il bomber è Chiesa con sette gol. Dove sono i cannonieri? Chi è il bomber della Fiorentina? Iniziamo a prendere un attaccante forte. Sacrifichiamo qualche milione di euro per prendere un centravanti. Caputo ha segnato 17 gol, ma scherziamo?

Iachini? Io prenderei… Agroppi, è libero (ride, ndr). Il tecnico incide col 20%, sono i giocatori che incidono. L’allenatore non è il primo uomo importante di una società. Lo è, invece, il presidente. Iachini ha fatto il suo dovere, gli mando un abbraccio.