Agroppi: “Io e Antognoni, non capivate. Berti ha lanciato me, non io lui”

Un amarcord relativo agli anni '80 della Fiorentina

"In quella stagione ho dovuto fare delle scelte, Antognoni non era pronto per giocare e aveva addirittura preso in considerazione l'idea di smettere. Il campionato contava di 30 partite, Giancarlo fece 23 presenze e ci permise con un suo gol di andare in quella che oggi si chiama Champions League. Berti era convinto che avrebbe giocato all'inizio del campionato, ed aveva ragione: lui ha lanciato me, non io lui. Fu una scoperta di Claudio Nassi. Piedi a banana? No, lo chiamavo Braciola. Gli dico sempre che se avesse avuto la mia testa sarebbe diventato uno dei più grandi. Facevo giocare Carobbi e non Gentile perché era giovane e totalmente di proprietà viola".