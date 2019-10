Agresti ottimista sulla Fiorentina: “Ha qualità ed entusiasmo per tornare in Europa”

Stefano Agresti, direttore editoriale di Calciomercato.com, ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva e ha parlato anche della Fiorentina:

Credo che possa lottare per l’Europa League. Alle spalle di Juventus, Inter e Napoli c’è l’Atalanta che ha un passo differente, ma per il resto vedo tante squadre in difficoltà. La Fiorentina ha le qualità e l’entusiasmo per tornare in Europa.