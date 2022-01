Agresti getta acqua sul fuoco: “Vlahovic? Non vedo un traditore, è legittimo”

Il trasferimento di Vlahovic alla Juventus tira in ballo la moralità dell'attaccante che aveva dichiarato di voler portare la Fiorentina in Europa

"Vlahovic è un professionista ed è giusto che scelga di andare a giocare dove ritiene opportuno. Ha tutto il diritto di farlo. Ha dato tutto a Firenze facendo benissimo, è legittimo da parte sua scegliere dove andare a giocare così come lo è da parte della Fiorentina cercare di massimizzare la sua cessione. Quello che ha detto ieri Pradè mi sembra assolutamente logico. Penso che si riuscirà a trovare un'accordo e che Vlahovic andrà alla Juventus. Non vedo in lui un traditore".