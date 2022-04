Agostinelli: “Italiano da tenere stretto, ma farà grandi cose in grandi piazze”

C'è spazio anche per un parere su Castrovilli

"Un allenatore si giudica in base all'obiettivo iniziale. Tutto quello che viene in più, è un di più, e per me il Napoli può arrivare anche a quel di più. Poi non vedo un giocatore del Napoli che sia peggiorato, altro punto a favore di Spalletti. Italiano sta facendo un grande lavoro, lotta per l'Europa League, erano anni che non vedevo la Fiorentina su questi livelli. E il discorso fatto per Spalletti vale anche per lui. Dovrà fare esperienza, ma è destinato più avanti a fare grandi cose in piazze importanti. Il Napoli delle prime tre squadre è quella che ha dovuto far fronte a problematiche maggiori. Invece la lotta per l'Europa: l'Atalanta è 14esima per punti in casa, ha vinto solo 4 volte. Sarà una lotta fino all'ultimo, e appena tre anni fa la Fiorentina si salvava pareggiando 0-0 in casa contro il Genoa. Castrovilli? Ci credo assolutamente. Qualcosa non ha funzionato negli ultimi mesi, ma adesso sta tornando ai livelli che ci aveva fatto vedere all'inizio".