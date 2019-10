Agostinelli: “Inzaghi non vedeva Badelj. Polemiche dopo il 3-3 con l’Atalanta”

L’ex calciatore della Lazio Andrea Agostinelli ha parlato del momento dei biancocelesti ai microfoni di Lady Radio: “Il morale della Lazio è alto dopo la rimonta contro l’Atalanta, anche se non tutti i tifosi sono contenti della situazione che sta vivendo la squadra. C’è un po’ di polemica attorno a Inzaghi. La Fiorentina? Ha trovato il suo equilibrio tecnico e tattico, non credo che Montella cambierà formazione domenica. Castrovilli? Può avere un futuro straordinario, ma deve lavorare giorno per giorno”. Infine una battuta sull’ex Badelj: “A Inzaghi non faceva impazzire, gli preferiva Leiva e non lo vedeva come mezz’ala”.