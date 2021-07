Agostinelli: “Incuriosito da Italiano, ma la società dovrà essere chiara”

L'opinione dell'ex centrocampista sull'Europeo della Nazionale di Mancini e su Italiano

L'ex centrocampista Andrea Agostinelli, oggi opinionista della Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante A Pranzo con il Pentasport: "L'Italia ha vinto questo Europeo perché su tutte le partite che ha fatto le avranno tirato in porta sei volte, in più ha il portiere più forte del mondo, le parate di Donnarumma contro Austria e Spagna sono state decisive", ha detto. "Italiano? Sono molto incuriosito, voglio vedere come si proporrà a Firenze. So che darà un buon gioco sicuramente alla Fiorentina, ma è importante capire quale sarà l'obiettivo della società".