Agostinelli: “Cutrone lo prendo sempre, Zurkowski buon giocatore. Su Mandragora…”

Andrea Agostinelli, allenatore e opinionista televisivo, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Chiesa sta trascinando l’Under 21, contro la Polonia è un po’ calato nel secondo tempo ma è normale. Sta facendo grandi cose, ma non può fare tutto da solo. Dovrebbe limitare in alcuni frangenti l’istinto, pensare di più, però è uno di quei giocatori di piede destro come Del Piero o Miccoli che a sinistra rendono più che a destra. Nel caso del viola devi scegliere il male minore quando ti punta. Zurkowski? Buon giocatore, all’Europeo sta facendo bene. Mandragora regista della nuova Fiorentina? Ha qualità, però al momento gli preferisco Veretout, poi Firenze non è Udine come pressioni e ambizioni. Cutrone lo prenderei sempre invece, non ti fa innamorare per il bel calcio ma la butta dentro”.