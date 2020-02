Agnelli sulle accuse di Commisso: “Mi ha fatto un piacere, ha spiegato la Juventus a Sarri”

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto a Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti convocati. Il numero uno bianconero è tornato a parlare delle parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, al termine della gara persa a Torino per dubbie decisioni arbitrali:

Mi hanno fatto piacere, perché hanno fatto capire a Sarri cosa significa essere da Juventus e cosa sia la violenza mediatica che scagliano contro di noi. Una battuta fatta l’altro ieri è passata inosservata. Se il rigore dato alla Spal fosse stato dato a noi… Se l’ho chiamato per ringraziarlo? A me fa piacere quando uno mi fa un favore, non devo chiamarlo.