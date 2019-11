Aglietti: “Chiesa? Bravo Commisso a non farsi mettere i piedi in testa. Vicino alla Fiorentina, ma…”

L’ex tecnico del Verona, Alfredo Aglietti, artefice della promozione della scorsa stagione, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Alla Fiorentina manca un po’ di continuità, dopo un inizio difficile sono arrivati degli ottimi risultati, l’esaltazione è corrisposta però alla brutta frenata di Cagliari che sicuramente ha gelato l’ambiente. Col Verona sarà difficile perché hanno un ottimo collettivo, non la vedo come la partita giusta per cambiare modulo.

Chiesa? Dal giocatore ci si aspetta tantissimo in un anno dove è previsto il salto di qualità decisivo, vorrei fare i complimenti a Commisso per come ha gestito la situazione col giocatore senza farsi mettere i piedi in testa e perché ha dimostrato quanto è alto il valore della Fiorentina. Accordo con i viola? La Fiorentina mi cercò in uno scambio con Baiano, ma lui non accettò la destinazione , peccato sarebbe stata una “goduria” giocare per Firenze.