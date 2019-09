Ag. Ranieri: “Rinnoverà la Fiorentina. Pradè grande dirigente per averlo difeso”

Giocondo Martorelli, agente del viola Luca Ranieri, a TMW Radio:

Purtroppo Pradè ha trovato una situazione delicata, con tantissimi calciatori sotto contratto. Era difficile diminuire il monte ingaggi e prendere giocatori. Il tempo a disposizione è stato poco, troppo tardi è partito il mercato. Il fatto di aver tenuto Chiesa, aver dato la possibilità a tanti giovani è buono. Poi è stato preso Ribery, giocatore di assoluto livello, così come Ghezzal. Se fosse arrivato anche un centrocampista di grande livello, il mercato sarebbe stato molto positivo. Ai tifosi dico di avere pazienza, si è ripartiti da zero e serve dare tempo anche all’allenatore, che non può essere giudicato per il finale dello scorso anno e le prime due partite di quest’anno. Ranieri? Le parole di Pradè sono da grande dirigente. Anche De Ligt, pagato 70 milioni, ha fatto una prova non all’altezza contro il Napoli. Addossare le responsabilità solo ad uno non è corretto. Ranieri sbaglierà ancora, così come altri, ma bisognerà saper aspettare. In un paio di settimane si arriverà al rinnovo. Ci siamo visti con Daniele la scorsa settimana, la volontà della società è chiara, punta su di lui.