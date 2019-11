Ag. Lirola: “A Firenze si trova bene, serve più continuità di risultati. Europa? C’è anche la Fiorentina”

Al Wyscout Forum di Amsterdam è presente anche Bruno Zandonadi, procuratore del terzino della Fiorentina Pol Lirola. Passato in estate dal Sassuolo al club viola, il laterale spagnolo classe ’97, tramite il suo agente, s’è detto molto soddisfatto per come sta procedendo la sua avventura a Firenze. Ecco l’intervista di Tuttomercatoweb.com:

Si trova davvero bene. Nella città, con la squadra e anche con l’allenatore. Cosa manca? Magari continuità di risultati. Devono fare un ulteriore salto di qualità in questo senso. Però la squadra c’è, ha giocatori importanti. Il gruppo? Va d’accordo con tutti. Anche se con Pulgar più che con gli altri ha creato una bella amicizia. Obiettivo? Secondo me la Fiorentina può puntare alle posizioni europee. Perché no? Ci sono tante squadre che possono giocarsela per il sesto posto e tra queste anche la Viola, anche il distacco in classifica non è troppo marcato. Sono tutte lì…