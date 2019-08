Ag. Demme: “Interesse viola, ma nessun offerta. Pradè può realizzare trasferimenti impensabili”

Il procuratore di Diego Demme Tiziano Pasquali, collaboratore del padre procuratore Vincenzo Demme, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Anteprima Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Sono situazioni particolari, nei giorni passati ho avuto un pour parler con il Ds viola Daniele Pradè. Dalla Fiorentina non abbiamo pervenuto offerte finora, anche perché la società viola è un cantiere aperto e, al momento, è sicuramente più interessata a cedere prima di acquistare. A Firenze è tornata una persona seria e preparata come Daniele Pradè e che può rendere possibili dei trasferimenti impensabili.

Diego ama l’Italia ed ha un legame forte con il suo paese. Sa che la Fiorentina adesso ha una proprietà forte con una grande disponibilità economica. Lui però già ora gioca in una squadra importante come il red Bull Lipsia con cui si sta allenando molto bene. E’ un giocatore che non salta subito all’occhio ma che ha una grandissima costanza e potrebbe esser d’aiuto per molte squadre.

Contatti in programma con la Fiorentina? Penso che avremo un contatto con la Fiorentina qualora sia realmente interessata”.