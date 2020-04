Ag. Cutrone: “Non ha avuto problemi respiratori. Scalpita per ricominciare”

Intervenuto a TMW Radio, l’agente di Patrick Cutrone, Giovanni Branchini, ha parlato così del suo assistito, positivo al Coronavirus fino a qualche giorno fa:

Grazie a Dio non ha avuto paura perché non ha mai avuto problemi respiratori. Immagino che questa colga chi fa fatica a respirare, lui ha avuto solo un po’ di mal di gola, tosse, una febbre alta non clamorosa per una settimana. Ora però ha ripreso e scalpita come tutti per ricominciare. Questa infezione lascia anche uno strascico di debolezza e la ripresa non è dall’oggi al domani, necessita di attenzione e cure in più.