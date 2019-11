Ag. Castrovilli: “Gaetano è diventato un uomo. Le voci lo rendono orgoglioso, ma…”

Il suo inizio di stagione è stato encomiabile, e non è un caso che il rinnovo di contratto di Gaetano Castrovilli sia stato il primo ad essere ufficializzato dalla Fiorentina. “Il club ci ha investito e lui ci ha sempre creduto“, ha detto l’agente del centrocampista, Michelangelo Minieri, ai taccuini di TMW. “Dopo i due anni di Serie B il club gli ha mostrato il desiderio di portarlo in A. C’è stata la volontà da ambo le parti di partire con un certo tipo di contratto e di iniziare un percorso insieme”.

“Le voci e i sondaggi che ci sono stati su di lui lo rendono orgoglioso e contento ma ora Gaetano punta ad ottenere il massimo sul campo, per se stesso e per il club. Se in futuro ci sarà da riparlarne lo faremo più avanti, ma tutti insieme, nel rispetto della Fiorentina: ora non è certo opportuno. Da Bari a Firenze Gaetano è cresciuto ed è diventato uomo, passando per la B, l’Under 20 e l’Under 21. È un ragazzo col la testa: questa è la sua forza”.