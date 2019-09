Ag. Borja Valero: “Quest’estate rifiutata la Fiorentina, vuol convincere Conte”

“Borja quest’estate ha detto no alla Fiorentina e ad alcune proposte arrivate dal Qatar: la sua priorità era ed è convincere Antonio Conte a puntare su di lui“. Che negli scorsi mesi un contatto tra Daniele Pradè e l’ex centrocampista viola ci fosse stato si era capito, ma adesso è arrivata pure la conferma. In un’intervista rilasciata a passioneinter.com, l’agente di Borja Valero, Alejandro Camano, ha confermato la volontà gigliata di riportare lo spagnolo in riva all’Arno, ma l’ex Villareal ha preferito restare all’ombra del Duomo. “A Firenze ha ricevuto tutto l’amore del mondo – ha detto il procuratore -, ma adesso Borja vuol vincere all’Inter, dove è felice“.