Affibbiato (biglietteria ACF): “Superato il numero di 500 mini abbonamenti”

Il responsabile della biglietteria della Fiorentina, Ivan Affibbiato, ha parlato così a Lady Radio dei mini abbonamenti in vendita in questi giorni: “Il settore più richiesto tra i mini abbonamenti sottoscritti è la Curva Fiesole. Qui restano solo 1000 posti disponibili. Considerando che la sottoscrizione è aperta da venerdì pomeriggio e che la giornata di ieri è stata importante, con l’allenamento a porte aperte e l’allestimento delle postazioni per acquistare l’abbonamento sul posto, il risultato è ottimo perché abbiamo superato il numero di 500 tessere. Ricordiamo che c’è tempo fino a venerdì”.