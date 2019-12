Ecco le parole di Paolo Beldì, storico regista di Quelli che il calcio, intervenuto durante Sky Sunday Morning:

“Io sono molto geloso della mia squadra, vorrei dare una mano perché la Fiorentina è messa male. Nessuno sospettava che Ribery giocasse così bene, che la fiorentina giocasse così bene, però non riesco a spiegarmi il calo successivo. Speriamo di rimanere nella zona uffa, né Europa né lotta retrocessione. Dispiace per Montella, sosterrò il nuovo allenatore ma non so quanto possa cambiare”