Adesso Sampdoria e Milan: Montella sfida il suo passato e cerca la vittoria

Vincenzo Montella sfida il suo passato: domani sera a Firenze arriva la Sampdoria, domenica sera c’è la trasferta contro il Milan. L’allenatore non vince da undici partite ormai, tre punti servono per cominciare finalmente un’altra stagione. A partire da domani sera: sull’altra panchina c’è Eusebio Di Francesco, amico di una vita. Anche lui non naviga in buone acque, per questo la partita sarà subito decisiva. Lo scrive Repubblica.